Зачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский

КиноПоиск
Попробовать Плюс
Крупным планом

ПодкастЗачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский

Обсудить0

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Почему в этом году «Оскар» выиграла «Земля кочевников»? Как пандемия повлияла на набор номинантов? Что было неожиданного в церемонии? И зачем вообще сегодня нужна премия «Оскар»?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают итоги премии 2021 года. О значении «Оскара» и о том, как устроено голосование, рассказывает продюсер и член Американской киноакадемии Александр Роднянский.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Если хотите узнать, кто выиграл:

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images, Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S. via Getty Images

Обсудить
Экранизация страшной сказки Роальда Даля от Роберта Земекиса. Смотрите всей семьей, только не на ночь
В главных ролях:Энн Хэтэуэй, Джазир Бруно, Октавия Спенсер и др.
Режиссер:Роберт Земекис
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры
Мнение

Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры

26 апреля6
Как устроена «Земля кочевников» и за что она получила «Оскар»

ВидеоКак устроена «Земля кочевников» и за что она получила «Оскар»

26 апреля12
Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

26 апреля12
Все, что нужно знать про церемонию «Оскар-2021»

Все, что нужно знать про церемонию «Оскар-2021»

24 апреля14

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастЗачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский

Вчера1
Зачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский
Почему ДиКаприо раскритиковали за ремейк «Еще по одной» и какие еще оскаровские фильмы переснимали в США?

Почему ДиКаприо раскритиковали за ремейк «Еще по одной» и какие еще оскаровские фильмы переснимали в США?

Вчера9
Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке «Еще по одной»

Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке «Еще по одной»

26 апреля42
Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

Танец Гленн Клоуз и шутки про Кристофера Нолана: Главные моменты церемонии «Оскар»

26 апреля12
Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2021“»: Сравниваем результаты с выбором академиков
Блог команды

Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2021“»: Сравниваем результаты с выбором академиков

26 апреля16
Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры
Мнение

Как прошла церемония «Оскара-2021» и о чем говорят ее сценарий и призеры

26 апреля6
«Оскар-2021»: Самые яркие наряды на красной дорожке

«Оскар-2021»: Самые яркие наряды на красной дорожке

26 апреля21
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт