Зачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский

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Почему в этом году «Оскар» выиграла «Земля кочевников»? Как пандемия повлияла на набор номинантов? Что было неожиданного в церемонии? И зачем вообще сегодня нужна премия «Оскар»?
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В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают итоги премии 2021 года. О значении «Оскара» и о том, как устроено голосование, рассказывает продюсер и член Американской киноакадемии Александр Роднянский.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Если хотите узнать, кто выиграл:
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images, Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S. via Getty Images