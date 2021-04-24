Зачем нужен «Оскар»? Итоги премии-2021. В гостях: Александр Роднянский

В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают итоги премии 2021 года. О значении «Оскара» и о том, как устроено голосование, рассказывает продюсер и член Американской киноакадемии Александр Роднянский.

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