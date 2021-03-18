Как Фрэнк Миллер перенес в комиксы эстетику нуара и повлиял на Нолана и Снайдера

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Как Фрэнк Миллер эксплуатировал элементы фильмов-нуаров в своих произведениях? Что нового он привнес в образы Бэтмена и Сорвиголовы? Почему «Город грехов» сейчас смотрится странно? И чем находкам Миллера обязаны Кристофер Нолан и Зак Снайдер?
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Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на образы супергероев в кино. Первые эпизоды были посвящены карьере Стэна Ли и Алана Мура, а в этом выпуске мы обсуждаем, как Фрэнк Миллер повлиял на мрачную эстетику кинокомиксов 2000-х годов.
Вместе с владельцем магазина комиксов «Чук и Гик» Иваном Чернявским о переплетении комиксов и кино рассуждает кинокритик Марат Шабаев.
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Как устроен нуар
Фрэнк Миллер известен тем, что перенес эстетику нуара в комиксы, а в этом видеоэссе мы рассказываем, как устроен нуар и какую эволюцию он прошел от 1940-х до наших дней.
Почему нуар нельзя назвать жанром? Когда появился «черный фильм» и почему классический нуар всегда пессимистичен? Как менялся образ фам фаталь? И какие операторские приемы характеры для фильма-нуара?
Как Фрэнк Миллер изменил культовых супергероев
Сорвиголова
Основные сюжеты:
«Рожденный заново» (1986), «Человек без страха» (1993)
Дебют:
Клаус Янсон, Джон Ромиту-младший
Первый комикс, для которого Фрэнк Миллер самостоятельно придумывал истории и определял, каким будет герой. До Миллера Сорвиголова зачастую воспринимался бледной копией Человека-паука, таким же молодым супергероем с проблемами в личной жизни, который не спасал мир, а помогал людям в своем районе. Главное, что отличало Мэтта Мёрдока от Питера Паркера, — то, что он ослеп в подростковом возрасте, но зато его остальные чувства многократно усилились. К концу 1970-х продажи комиксов о Сорвиголове были настолько низкими, что выпуски его сольной серии выходили лишь раз в два месяца. Миллер присоединился в 1979 году к команде, работавшей над серией про слепого адвоката, и за первую половину 1980-х сумел сделать его одним из главных марвеловских супергероев. Он радикально переработал все сюжетные линии, игнорируя предыдущие истории, и превратил Сорвиголову практически в антигероя, который не гнушается насилием и как будто способен на убийство. Отец главного героя в трактовке Миллера был алкоголиком и избивал сына, что и стало причиной выбора адвокатской карьеры.
Именно Фрэнк Миллер придумал превратить заурядного соперника Человека-паука — Кингпина — в главного врага Сорвиголовы и ввел в сюжет новую возлюбленную супергероя Электру. В отличие от традиционных любовных интересов в комиксах, героиня не была беззащитной, а их отношения были полны конфликтов и драматизма. Каноничных противников Мёрдока — группу смертоносных ниндзя — тоже предложил Миллер. Сценарист хотел большего реализма в изображении героя, поэтому его Сорвиголова много и грязно дрался. Миллер, который в юности зачитывался детективами Дэшила Хэммета и Рэймонда Чандлера, по сути, через супергеройскую историю воспроизводил основные тропы криминальной драмы: злые улицы, неоднозначный герой, атмосфера паранойи и фам фаталь — роковая женщина.
Бэтмен
Основные комиксы Миллера с супергероем:
«Возвращение Темного рыцаря» (1986), «Бэтмен: Год первый» (1987)
Соавторы:
Дик Джиордано, Деннис О’Нил, Дэвид Маццукелли
Фрэнк Миллер несколько раз обращался к культовому герою DC и во многом заложил основы его нынешней популярности. Бэтмен впервые предстал перед читателями в 1930-е мрачным мстителем, который жестко расправлялся с гангстерами, и его приключения служили отдушиной для задавленных Великой депрессией американцев. После введения в 1950-е цензуры в комиксах герой со временем стал больше ассоциироваться с легкомысленным и веселым образом Адама Уэста в цветастом трико из телесериала 1960-х. Фрэнк Миллер был в числе авторов и редакторов, которые хотели вернуть Бэтмену былую мрачность, и сделал это, показав супергероя старым, 55-летним и уставшим от борьбы с преступниками. Готэм в «Возвращении Темного рыцаря» напоминал неуютный Нью-Йорк, а реалистичные драки придавали достоверности. Но главное, что Миллер сумел залезть в голову культовому герою и найти там страхи, комплексы и неуверенность в себе. Если Алан Мур в «Хранителях» проделал то же самое с выдуманными супергероями, то Миллер смог деконструировать уже существовавшего почти 50 лет Бэтмена. Оба этих произведения стали началом так называемого Темного века комиксов, когда все авторы кинулись перепридумывать устоявшихся персонажей в мрачном ключе.
Повторить успех «Возвращения Темного рыцаря» в сиквелах Миллеру не удалось: последующие серии, выпущенные уже в нулевые, эксплуатировали внешнюю эстетику, но не могли добиться психологической достоверности оригинала. Зато это удалось выпущенному в 1987 году комиксу «Бэтмен: Год первый» — хронике превращения молодого Брюса Уэйна в городского мстителя. Миллер убрал из своей истории почти всех традиционных комиксовых антагонистов и сделал происхождение Темного рыцаря максимально реалистичным. Вторым главным героем стал комиссар Гордон, а общая атмосфера отсылала к семидесятническим полицейским драмам. Брюс Уэйн в трактовке Миллера получился уязвимым и трогательным персонажем, с которого счистили всю шелуху супергеройства, и в итоге осталась драма травмированного сироты.
Автор: Иван Чернявский, Марат Шабаев
Фото: Mel Melcon / Los Angeles Times via Getty Images