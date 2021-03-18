Как Фрэнк Миллер перенес в комиксы эстетику нуара и повлиял на Нолана и Снайдера

Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на образы супергероев в кино. Первые эпизоды были посвящены карьере Стэна Ли и Алана Мура, а в этом выпуске мы обсуждаем, как Фрэнк Миллер повлиял на мрачную эстетику кинокомиксов 2000-х годов.

Вместе с владельцем магазина комиксов «Чук и Гик» Иваном Чернявским о переплетении комиксов и кино рассуждает кинокритик Марат Шабаев.

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