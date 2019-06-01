Как «Чернобыль» Данилы Козловского превращает трагедию в мелодраму (и почему это не всегда плохо)

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Как «Чернобыль» совмещает подробности исторической катастрофы и мелодраму о человеке, ушедшем от женщины и ребенка? Что не так со сценарием картины? Чем фильм Данилы Козловского отличается от сериала «Чернобыль» HBO? И как эволюционировала тема атомной энергии в отечественном кино?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов хвалят оператора и актеров фильма «Чернобыль», но испытывают смешанные чувства по поводу его сценария.
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Фильмы, упомянутые в выпуске:
«В субботу» (2011, реж. Александр Миндадзе) — экзистенциальная драма о советской повседневности на фоне Чернобыльской катастрофы.
«Колокол Чернобыля» (1986, реж. Роллан Сергиенко) — канонический документальный фильм про первые месяцы после взрыва: дезинфекция домов и улиц, работа врачей, интервью с местными жителями, не понимающими масштаб бедствия.
«Весна» (1947, реж. Григорий Александров) — послевоенный мюзикл, в котором героиня Любови Орловой голыми руками добывает «энергию солнца».
«Девять дней одного года» (1961, реж. Михаил Ромм) — оттепельная драма о физиках-ядерщиках с разговорами об опасностях радиации и атомной бомбе.
«Все остается людям» (1963, реж. Георгий Натансон) — драма о самоотверженном новосибирском ученом с Николаем Черкасовым в главной роли.
«Длинная дорога в короткий день» (1972, реж. Тимофей Левчук) — советские физики-идеалисты против прагматичных военных, думающих только о создании ядерного оружия.
«Распад» (1990, реж. Михаил Беликов) — первый художественный фильм об аварии, повествующий о распаде не только атома, но и семьи, психики главного героя, всего Советского Союза.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов