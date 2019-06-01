Как «Чернобыль» Данилы Козловского превращает трагедию в мелодраму (и почему это не всегда плохо)

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов хвалят оператора и актеров фильма «Чернобыль», но испытывают смешанные чувства по поводу его сценария.

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