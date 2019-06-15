«Годзилла против Конга» как типичный современный блокбастер

Чем хорош фильм «Годзилла против Конга» и чем он раздражает? Почему экшен-сцены в нем полностью затмевают драматургию и почему это нормально для современного блокбастера? И метафорой чего служат два легендарных монстра?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новую часть франшизы MonsterVerse и рассказывают, за кого они болеют — за Годзиллу или Конга.

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