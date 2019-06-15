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Крупным планом

Подкаст«Годзилла против Конга» как типичный современный блокбастер

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Чем хорош фильм «Годзилла против Конга» и чем он раздражает? Почему экшен-сцены в нем полностью затмевают драматургию и почему это нормально для современного блокбастера? И метафорой чего служат два легендарных монстра?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новую часть франшизы MonsterVerse и рассказывают, за кого они болеют — за Годзиллу или Конга.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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