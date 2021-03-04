Как «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

Как «Никто» Ильи Найшуллера возвращает атмосферу боевиков 1980—1990-х? Получилось ли у режиссера склеить гуманистический посыл с кровавым экшеном? Почему Боб Оденкёрк — идеальный выбор для персонажа? И как в фильме работает музыка?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают жанровые конвенции боевика и спорят, удался ли Илье Найшуллеру голливудский дебют.

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