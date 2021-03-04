Как «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

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Крупным планом

ПодкастКак «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

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Как «Никто» Ильи Найшуллера возвращает атмосферу боевиков 1980—1990-х? Получилось ли у режиссера склеить гуманистический посыл с кровавым экшеном? Почему Боб Оденкёрк — идеальный выбор для персонажа? И как в фильме работает музыка?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают жанровые конвенции боевика и спорят, удался ли Илье Найшуллеру голливудский дебют.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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