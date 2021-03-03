«Ванда/Вижн»: Радикальная драма о смерти, которая притворяется ситкомом

Почему первый супергеройский сериал про Мстителей для Disney+ стилизован под ситкомы разных десятилетий? Почему «Ванда/Вижн» на самом деле тонкая драма о принятии смерти? Какие теории фанатов не подтвердились? И что нас ждет в будущих марвеловских сериалах?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал «Ванда/Вижн» онлайн-кинотеатра Disney+ (со всеми спойлерами!). Приглашенный гость выпуска — Иван Чернявский, владелец магазина комиксов «Чук и Гик» и соведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные».

После этого выпуска «В предыдущих сериях» уходит в творческий отпуск. Но вы можете послушать другие наши подкасты: «Шум и яркость» — о музыке в кино, «Крупным планом» — о кинопремьерах, а скоро со вторым сезоном вернется и подкаст «Через вселенные».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.