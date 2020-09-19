В чем успех фильма «Пугало» и якутского кино

25 февраля в прокат вышел фильм «Пугало», победивший на «Кинотавре» в 2020 году. Почему его можно отнести к магическому неореализму? Правы ли те, кто называет новый фильм Дмитрия Давыдова бессюжетным? В чем сходство якутского кино с итальянским? Как фильмы, снятые в Республике Саха, соединяют локальное с глобальным? И почему «Пугало» и якутское кино в целом нужны европоцентричному кинематографу?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов на примере «Пугала» Дмитрия Давыдова обсуждают феномен якутского кино. Приглашенный гость — кинокритик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.
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Якутские фильмы, упомянутые в выпуске:
- «Мой убийца» (2016, реж. Костас Марсан) — якутский нуар про следователя, который в одиночку ищет убийцу девушки.
- «Черный снег» (2020, реж. Степан Бурнашев) — якутский ответ «127 часам». Во время ремонта на бескрайних просторах севера многотонная машина падает на руку дальнобойщику, и он в одиночку пытается выбраться из-под нее.
- «Республика Z» (2018, реж. Степан Бурнашев) — зомби-хоррор с элементами комедии.
- «Царь-птица» (2018, реж. Эдуард Новиков) — фильм-победитель ММКФ. История о том, как в дом к пожилым супругам прилетает орел.
- «Снайпер Саха» (2010, реж. Никита Аржаков) — фильм, продолжающий традиции советского кино. История о снайпере, который, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику.
- «Агент Мамбо» (2019, реж. Алексей Амбросьев-мл.) — криминальная комедия о внедрении полицейского в группировку, занимающуюся угоном машин.
- «Нет бога, кроме меня» (2019, реж. Дмитрий Давыдов) — драма, где главный герой бросил жену и детей, для того чтобы ухаживать за матерью, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера.
- «Дорога» (2012) и «Белый день» (2013) — два фильма режиссера Михаила Лукачевского о пути, взаимоотношениях и судьбе.
- «Надо мною солнце не садится» (2019, реж. Любовь Борисова) — добрая комедия о том, как, стараясь зарядить пожилого соседа Байбала жаждой жизни, молодой парень Алтан уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его давно пропавшую дочь.