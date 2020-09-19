В чем успех фильма «Пугало» и якутского кино

25 февраля в прокат вышел фильм «Пугало», победивший на «Кинотавре» в 2020 году. Почему его можно отнести к магическому неореализму? Правы ли те, кто называет новый фильм Дмитрия Давыдова бессюжетным? В чем сходство якутского кино с итальянским? Как фильмы, снятые в Республике Саха, соединяют локальное с глобальным? И почему «Пугало» и якутское кино в целом нужны европоцентричному кинематографу?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов на примере «Пугала» Дмитрия Давыдова обсуждают феномен якутского кино. Приглашенный гость — кинокритик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.

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Якутские фильмы, упомянутые в выпуске: