В чем успех фильма «Пугало» и якутского кино

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Крупным планом

ПодкастВ чем успех фильма «Пугало» и якутского кино

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25 февраля в прокат вышел фильм «Пугало», победивший на «Кинотавре» в 2020 году. Почему его можно отнести к магическому неореализму? Правы ли те, кто называет новый фильм Дмитрия Давыдова бессюжетным? В чем сходство якутского кино с итальянским? Как фильмы, снятые в Республике Саха, соединяют локальное с глобальным? И почему «Пугало» и якутское кино в целом нужны европоцентричному кинематографу?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов на примере «Пугала» Дмитрия Давыдова обсуждают феномен якутского кино. Приглашенный гость — кинокритик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Якутские фильмы, упомянутые в выпуске:

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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