«Это грех»: Яркая и пронзительная драма об эпидемии СПИДа в 1980-х

Почему сериал «Это грех» про эпидемию СПИДа в Лондоне 1980-х актуален сегодня и как он перекликается с реакцией общества на пандемию коронавируса? Почему Нил Патрик Харрис заслуживает награду за лучшую роль второго плана? Как песня британской поп-группы Pet Shop Boys не только дала название сериалу, но и помогла глубже раскрыть героев? И почему Расселл Т. Дэвис называет «Это грех» работой всей своей жизни?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают нашумевший сериал телеканала Channel 4 (со спойлерами!). Приглашенный гость — журналист, продюсер и основатель канала Straight Talk With Gay People Карен Шаинян.

В следующем выпуске мы поговорим о мини-сериале «Ваша честь». В нем судья (Брайан Крэнстон) решает скрыть преступление единственного сына.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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