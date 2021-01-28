Книга лучше? Открытая запись подкаста об экранизациях в 20:00

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В предыдущих сериях

ПодкастКнига лучше? Открытая запись подкаста об экранизациях в 20:00

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Почему так сложно снимать фильмы и сериалы по великим романам? Может ли экранизация отличаться от книги? И почему авторов лучше не подпускать к работе над экранизациями их произведений?

Сегодня, 11 февраля, мы проведем в прямом эфире открытую запись подкаста «В предыдущих сериях», и его ведущие Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсудят все эти вопросы. Запись пройдет в видеоформате в аккаунте VK КиноПоиска. Начало в 20:00 (по московскому времени).

Пишите свои вопросы в комментариях, и ведущие во время эфира ответят на самые интересные из них.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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