Как «Таксист» Мартина Скорсезе повлиял на кино (не только на «Брата»!)

8 февраля «Таксисту» Мартина Скорсезе исполняется 45 лет. Почему фильм попал в нерв эпохи и как в нем отражаются проблемы США 1970-х? Какими приемами режиссер показывает субъективный взгляд главного героя — ветерана Вьетнама? В чем творческий метод Мартина Скорсезе? И как фильм повлиял на «Брата» и «Джокера»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему темы и приемы «Таксиста» актуальны до сих пор.

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Фильмы, на которые повлиял «Таксист»:

«Рэмбо: Первая кровь» (1982, реж. Тед Котчефф). Ветеран Вьетнама не находит места в мирной жизни и объявляет войну беспределу полиции.

«Брат» (1997, реж. Алексей Балабанов). Ветеран чеченской войны борется против бандитов.

«Тебя никогда здесь не было» (2017, реж. Линн Рэмси). Бывший агент ФБР с посттравматическим синдромом спасает девочку из борделя.