Как «Таксист» Мартина Скорсезе повлиял на кино (не только на «Брата»!)

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Крупным планом

ПодкастКак «Таксист» Мартина Скорсезе повлиял на кино (не только на «Брата»!)

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8 февраля «Таксисту» Мартина Скорсезе исполняется 45 лет. Почему фильм попал в нерв эпохи и как в нем отражаются проблемы США 1970-х? Какими приемами режиссер показывает субъективный взгляд главного героя — ветерана Вьетнама? В чем творческий метод Мартина Скорсезе? И как фильм повлиял на «Брата» и «Джокера»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему темы и приемы «Таксиста» актуальны до сих пор.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Фильмы, на которые повлиял «Таксист»:

  • «Джокер» (2019, реж. Тодд Филлипс) — реалистичный кинокомикс про то, как Хоакин Феникс становится главным суперзлодеем Готэма.
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Пришелец живет среди землян под видом врача в маленьком городке и старается не выдать себя.
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
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