От игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции

Как в «Душе» работает разделение музыки на два уровня: небесный от Трента Резнора и Аттикуса Росса и земной от джазмена Джона Батиста? Почему для Pixar важна тема ностальгии и воспоминаний? Каким образом пиксаровские композиторы стилизуют саундтреки под различные традиции — от шпионского кино 1960-х до мексиканских песен? И почему авторы пиксаровских мультфильмов максимально отошли от диснеевских мюзиклов и решили создавать реалистические звуковые дорожки?

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный критик Лев Ганкин анализирует подход студии Pixar к музыкальному оформлению своих мультфильмов.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: