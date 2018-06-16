От игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции

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Шум и яркость

ПодкастОт игрушек до «Души»: Как музыка мультфильмов Pixar оживляет эмоции

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Как в «Душе» работает разделение музыки на два уровня: небесный от Трента Резнора и Аттикуса Росса и земной от джазмена Джона Батиста? Почему для Pixar важна тема ностальгии и воспоминаний? Каким образом пиксаровские композиторы стилизуют саундтреки под различные традиции — от шпионского кино 1960-х до мексиканских песен? И почему авторы пиксаровских мультфильмов максимально отошли от диснеевских мюзиклов и решили создавать реалистические звуковые дорожки?

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный критик Лев Ганкин анализирует подход студии Pixar к музыкальному оформлению своих мультфильмов.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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