Что не получилось в «Чудо-женщина: 1984» и почему это антифеминистское кино

Что не так с драматургией и экшен-сценами в «Чудо-женщина: 1984»? Почему похвал заслуживает только работа художников-постановщиков по воссозданию атмосферы 1980-х? Почему первая и вторая части франшизы про героиню Галь Гадот не феминистский манифест, а реакционный блокбастер? И правда ли, что главный злодей сиквела — вылитый Дональд Трамп?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вместе с кинокритиком газеты «Коммерсант» Юлией Шагельман обсуждают посыл «Чудо-женщина: 1984» и то, как в фильме представлен Советский Союз.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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Станьте участником конкурса и получите шанс выиграть суперпризы: iPhone 12, годовую подписку на Яндекс Плюс и крутые сувениры. Чтобы участвовать в конкурсе, купите билет в кино на фильм «Чудо-женщина: 1984» на КиноПоиске или Яндекс.Афише, зарегистрируйте индивидуальный код здесь и ждите подведения итогов.



В следующем выпуске мы обсудим новый проект студии Pixar — мультфильм «Душа», который выходит в российский прокат 21 января.

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