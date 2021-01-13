Что не получилось в «Чудо-женщина: 1984» и почему это антифеминистское кино

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Крупным планом

ПодкастЧто не получилось в «Чудо-женщина: 1984» и почему это антифеминистское кино

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Что не так с драматургией и экшен-сценами в «Чудо-женщина: 1984»? Почему похвал заслуживает только работа художников-постановщиков по воссозданию атмосферы 1980-х? Почему первая и вторая части франшизы про героиню Галь Гадот не феминистский манифест, а реакционный блокбастер? И правда ли, что главный злодей сиквела — вылитый Дональд Трамп?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вместе с кинокритиком газеты «Коммерсант» Юлией Шагельман обсуждают посыл «Чудо-женщина: 1984» и то, как в фильме представлен Советский Союз.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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Станьте участником конкурса и получите шанс выиграть суперпризы: iPhone 12, годовую подписку на Яндекс Плюс и крутые сувениры. Чтобы участвовать в конкурсе, купите билет в кино на фильм «Чудо-женщина: 1984» на КиноПоиске или Яндекс.Афише, зарегистрируйте индивидуальный код здесь и ждите подведения итогов.

В следующем выпуске мы обсудим новый проект студии Pixar — мультфильм «Душа», который выходит в российский прокат 21 января.

Отправить аудиосообщение с отзывом о подкасте или своими историями по теме выпуска можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram. Либо же пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru.

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От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
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