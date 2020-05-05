Как 2020 год повлиял на комиксы и кино

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Через вселенные

ПодкастКак 2020 год повлиял на комиксы и кино

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Что нового произошло в 2020 году? Почему «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» обошел «Унесенных призраками» и стал самым кассовым аниме в истории японского проката? Закроет ли DC свое подразделение комиксов? И чего, кроме сериалов от Disney+, мы ждем в 2021 году?

В специальном новогоднем выпуске подкаста «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают итоги 2020 года для комиксов и супергеройского кино.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска» и в других сервисах.

Это финальный эпизод первого сезона подкаста «Через вселенные». Новые эпизоды выйдут весной и будут посвящены главным авторам в истории комиксов и их влиянию на кино.

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Архитектор Настя и ее субличности выбираются из кризиса. Любовь Аксенова в комедии о том, как принимать себя
В главных ролях:Любовь Аксенова, Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева, Рина Гришина
Режиссер:Вера Смолина
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