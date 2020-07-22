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Подкаст«Чики», «Великая» и «Нормальные люди»: Лучшие сериалы 2020 года

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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов подводят итоги года и вспоминают лучшие сериалы, вышедшие в 2020-м: «Ход королевы», «Тед Лассо», «Нормальные люди», «Чики», «Голливуд», «Великая», «Родители года», «Я могу уничтожить тебя» и четвертый сезон «Короны». Они включают в топ несколько сериалов, которые еще не обсуждались в подкасте: «Постановку» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, а также документальные проекты «Полезные советы от Джона Уилсона» и «Король тигров».

В этот раз сериалы мы обсуждаем без спойлеров, так что если вы что-то из этого не видели и хотите выбрать, что посмотреть на праздниках, то смело включайте выпуск.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Сериалы «Нормальные люди», «Родители года», «Чики» (в Плюсе с more.tv), «Великая» (в Плюсе с more.tv), «Я могу уничтожить тебя» (в Плюсе Мульти с Амедиатекой) и «Полезные советы от Джона Уилсона» (в Плюсе Мульти с Амедиатекой) можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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