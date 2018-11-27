«Гарри Поттер»: Как менялась музыка магического мира

Почему Джон Уильямс перестал писать музыку к «Гарри Поттеру» после третьего фильма? Для какой сцены он позаимствовал мелодию из своего же саундтрека ко второму эпизоду «Звездных войн»? Как музыка отражала взросление персонажей и мрачную атмосферу последних фильмов? И почему в звуковую дорожку серии идеально легли и симфонические этюды, и средневековые хоралы, и рок-песни от участников Pulp и Radiohead, и баллады Ника Кейва?

В новогоднем выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин разбирает эволюцию саундтрека к франшизе «Гарри Поттер».

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: