Лучшие фильмы и другие итоги 2020 года

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Крупным планом

ПодкастЛучшие фильмы и другие итоги 2020 года

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Какие важные изменения в кино произошли в 2020-м? Кого можно назвать его главными героями? Какие фильмы запомнились нам больше всего? И чего мы ждем от 2021 года?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов подводят итоги этого года и гадают, кто станет режиссером следующего (2020-й очевидным образом срежиссировал Роберт Б. Уайди).

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Список лучших фильмов года по мнению ведущих подкаста «Крупным планом»:

  • «Довод» (реж. Кристофер Нолан) — главный блокбастер года; постоянные переносы, вал мемов и провальный прокат в Северной Америке, из-за которого студии и приняли решение переносить крупные премьеры онлайн. Вместе с тем эффектное, продуманное и человечное кино, которое по-настоящему можно оценить только с расстояния.
  • «Хаммамет» (реж. Джанни Амелио) — итальянская драма об ушедшем на покой политике-коррупционере, которая вглядывается в несимпатичного старика и видит в нем человека.
  • «Женщина, которая убежала» (реж. Хон Сан-су) — минималистичная разговорная драмеди о замужней женщине, которая ходит по гостям, обсуждает котиков, пьет вино, а в этот момент, возможно, рушится ее привычная жизнь.

В следующем, предпраздничном выпуске мы обсудим классическую новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картину Эльдара Рязанова смотрели все, и у каждого есть к ней какое-то отношение — от ностальгического обожания до злого раздражения. Поэтому мы хотим включить в подкаст ваши истории и рассказы о том, почему вы любите или ненавидите фильм «Ирония судьбы». Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram.

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