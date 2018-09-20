Чем удивляет и чем разочаровывает «Манк» Дэвида Финчера

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Крупным планом

ПодкастЧем удивляет и чем разочаровывает «Манк» Дэвида Финчера

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Почему «Манк» — самый личный проект Дэвида Финчера? Как байопик сценариста «Гражданина Кейна» получился актуальным фильмом про фейк-ньюс и лицемерие медиа? Что хорошо бы знать перед его просмотром? И кому этот фильм точно понравится, а кого двухчасовая разговорная драма сильно разочарует?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают драматургию и визуальный стиль нового фильма Дэвида Финчера и спорят, можно ли считать «Манка» исключительно синефильской радостью.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Фильмы, термины и тексты, упомянутые в выпуске:

  • «Чужой 3» (1992, реж. Дэвид Финчер) — дебют, на котором режиссера лишили права финального монтажа.
  • «Семь» (1995, реж. Дэвид Финчер) — классический финчеровский триллер о поисках серийного убийцы: приглушенные цвета, мрачная и неожиданная развязка, собранная операторская работа.
  • «Бойцовский клуб» (1999, реж. Дэвид Финчер) — мощное антикапиталистическое высказывание с шокирующим (и давно всем известным) сюжетным твистом в финале.
  • «Социальная сеть» (2010, реж. Дэвид Финчер) — биография Марка Цукерберга; по драматургической структуре — оммаж «Гражданину Кейну»;
  • Полин Кейл «Воспитание Кейна» («Raising Cane») — нашумевшая статья главного американского кинокритика 1960-1970-х годов, в которой она написала, что Уэллс не писал сценарий «Гражданина Кейна», и все лавры должны отойти к Герману Манкевичу;
  • Screwball comedy — поджанр романтической комедии, популярный в 1930-1940-х годах, в котором главным был быстрый и ритмичный обмен остротами.

В следующем выпуске мы обсудим дилогию «Неадекватные люди», и к нашему разговору присоединится режиссер и автор сценария Роман Каримов.

А в новогоднем выпуске, который выйдет в двадцатых числах декабря, мы планируем обсудить классическую новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картину Эльдара Рязанова смотрели все, и у каждого есть к ней какое-то отношение — от ностальгического обожания до злого раздражения. Поэтому мы хотим включить в подкаст ваши истории и рассказы о том, почему вы любите или ненавидите фильм «Ирония судьбы». Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram.

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