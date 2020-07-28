Как «Конференция» реконструирует трагедию «Норд-Оста»

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Крупным планом

ПодкастКак «Конференция» реконструирует трагедию «Норд-Оста»

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Почему для одних зрителей «Конференция» станет оглушающим эмоциональным переживанием, а для других останется только интересным формалистским произведением? Как Иван И. Твердовский смешивает в фильме документальные свидетельства и придуманную историю? И почему для российского кино и общества важна тема посттравматического синдрома?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют первый отечественный фильм о теракте в Театральном центре на Дубровке и спорят, удалась ли «Конференция».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Фильмы, которые ведущие упоминают в выпуске:

  • «Класс коррекции» (2014, реж. Иван И. Твердовский) — дебютный фильм режиссера о школьниках, за который автора обвиняли в манипулятивности.
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