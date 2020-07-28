Как «Конференция» реконструирует трагедию «Норд-Оста»

Почему для одних зрителей «Конференция» станет оглушающим эмоциональным переживанием, а для других останется только интересным формалистским произведением? Как Иван И. Твердовский смешивает в фильме документальные свидетельства и придуманную историю? И почему для российского кино и общества важна тема посттравматического синдрома?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют первый отечественный фильм о теракте в Театральном центре на Дубровке и спорят, удалась ли «Конференция».

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Фильмы, которые ведущие упоминают в выпуске:

«Норд-Ост. 17 лет» (2019, авт. Катерина Гордеева) — документальный фильм о теракте, который реконструирует ход событий на основе многочисленных интервью;