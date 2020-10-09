Почему «Борат 2» не просто гонзо-комедия, а тонкое и умное кино

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ПодкастПочему «Борат 2» не просто гонзо-комедия, а тонкое и умное кино

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В чем «Борат 2» выигрывает у оригинального фильма? Насколько этичны безумные и шокирующие пранки Саши Барона Коэна? Удалась ли создателям игровая сюжетная линия про отношения отца и дочери? Можно ли шутить про коронавирус, когда в мире бушует эпидемия? И при чем тут Дональд Трамп?

В этом выпуске подкаста к редактору Даулету Жанайдарову и киноведу Всеволоду Коршунова присоединился стендап-комик и сценарист Денис Чужой. Вместе они обсуждают границы дозволенного в комедии и то, почему дилогия «Борат» на самом деле тонкий, умный и деликатный портрет американского общества.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Список фильмов и ток-шоу, которые ведущие упоминают в выпуске:

  • «Шоу Эрика Андре» (2012 — настоящее время) — пародия на вечерние ток-шоу, еще более безумная и отвязная, чем «Борат»;
  • «День, когда клоун плакал» (1972, реж. Джерри Льюис) — драма с элементами комедии о клоуне, сопровождающем детей в газовую камеру во время холокоста, которую автор не стал выпускать в прокат и запретил к показу;

В следующем выпуске ведущие обсудят первый игровой фильм о последствиях теракта на Дубровке («Норд-Ост») — драму Ивана И. Твердовского «Конференция».

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