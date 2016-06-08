Как Тим Бёртон и Дэнни Элфман создали эталон готического саундтрека

«Сонная Лощина», «Кошмар перед Рождеством», «Эдвард Руки-ножницы», «Битлджюс» — все эти страшные, но удивительно веселые фильмы идеально подходят для просмотра в Хеллоуин. В специальном выпуске ко Дню всех святых музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о многолетнем сотрудничестве режиссера Тима Бёртона и композитора Дэнни Элфмана.

Как на музыку Элфмана повлияло его участие в рок-группе Oingo Boingo? Почему музыканта можно назвать последователем романтической традиции Вагнера и Бетховена? Как саундтрек отражает постоянные мотивы фильмов Бёртона — конфликт и внутри персонажей, и между разными мирами, в которых они живут? И почему основа авторского стиля Дэнни Элфмана — детский или женский вокал, духовая секция и четкий ритмический рисунок?

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