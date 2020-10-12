Почему призраки и в усадьбе Блай, и в доме на холме не страшные, а грустные

КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
В предыдущих сериях

ПодкастПочему призраки и в усадьбе Блай, и в доме на холме не страшные, а грустные

Обсудить0

Почему «Призрак дома на холме» — один из самых впечатляющих хорроров последних лет? Почему второй сезон хоррор-антологии Майка Флэнегана оказался слабее и почему он не такой страшный? Как появление призраков в сериалах связано с травмами героев в реальной жизни? И какие вопросы остаются после просмотра «Призраков усадьбы Блай»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают оба сезона хоррор-антологии Netflix (со спойлерами). В выпуске также упоминаются фильмы «Тихое место», «Солнцестояние», «Прочь», «Мы» и «Птичий короб».

А в следующий раз мы обсудим драму «Только для взрослых» о британской порнозвезде, которая решает помочь начинающей актрисе и бросить вызов всей индустрии. Этот мини-сериал Channel 4 в России доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре
В предыдущих сериях

Подкаст«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре

21 октября3
Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»
Бюро находок

Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»

20 октября10
«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему
Сериалы

«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему

13 октября9
Чем сейчас удивляет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта
Крупным планом

ПодкастЧем сейчас удивляет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

12 октября5

Главное сегодня

В предыдущих сериях

ПодкастПочему призраки и в усадьбе Блай, и в доме на холме не страшные, а грустные

Сегодня0
Почему призраки и в усадьбе Блай, и в доме на холме не страшные, а грустные
10 фильмов, из которых можно позаимствовать классные костюмы на Хеллоуин. Внимание: в списке есть «Шрэк»!

10 фильмов, из которых можно позаимствовать классные костюмы на Хеллоуин. Внимание: в списке есть «Шрэк»!

Сегодня6
Сериал «Битые пиксели»: Сатира на геймеров, которая на самом деле реабилитирует их
КиноПоиск HD

Сериал «Битые пиксели»: Сатира на геймеров, которая на самом деле реабилитирует их

Сегодня0
Как второй сезон «Пацанов» критикует фашизм и поддерживает феминизм
Через вселенные

ПодкастКак второй сезон «Пацанов» критикует фашизм и поддерживает феминизм

Вчера15
Организатора фестиваля «Дух огня» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. СМИ полагают, что из-за показа «Аутло»

Организатора фестиваля «Дух огня» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. СМИ полагают, что из-за показа «Аутло»

Сегодня, 15:5912
Трейлер сериала «Перевал Дятлова»: Петр Федоров расследует исчезновение туристов

Трейлер сериала «Перевал Дятлова»: Петр Федоров расследует исчезновение туристов

Сегодня, 15:444
Опрос: Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе

Опрос: Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе

Сегодня, 15:414
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт