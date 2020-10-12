Почему призраки и в усадьбе Блай, и в доме на холме не страшные, а грустные

Почему «Призрак дома на холме» — один из самых впечатляющих хорроров последних лет? Почему второй сезон хоррор-антологии Майка Флэнегана оказался слабее и почему он не такой страшный? Как появление призраков в сериалах связано с травмами героев в реальной жизни? И какие вопросы остаются после просмотра «Призраков усадьбы Блай»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают оба сезона хоррор-антологии Netflix (со спойлерами). В выпуске также упоминаются фильмы «Тихое место», «Солнцестояние», «Прочь», «Мы» и «Птичий короб».

А в следующий раз мы обсудим драму «Только для взрослых» о британской порнозвезде, которая решает помочь начинающей актрисе и бросить вызов всей индустрии. Этот мини-сериал Channel 4 в России доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.