Как «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)

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Крупным планом

ПодкастКак «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)

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Можно ли назвать биографическую драму «Доктор Лиза» манипулятивным кино и слезовыжимательной мелодрамой? Чем ее драматургия похожа на сценарную конструкцию «Довода» Кристофера Нолана? Какой образ благотворительной деятельности создает фильм? И почему, несмотря на некую схематичность, картину спасают актерские работы, особенно Чулпан Хаматовой?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят о достоинствах и недостатках «Доктора Лизы» и даже вспоминают «Титаник» Джеймса Кэмерона. Ведущие также рассказывают о других новинках: «Суд над чикагской семеркой» (судебная драма Аарона Соркина о реальном процессе 1969 года над противниками войны во Вьетнаме) и «Глубже!» (комедия о театральном режиссере в исполнении Александра Паля, который берется снимать порно).

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В следующем выпуске ведущие обсудят фильм «Борат 2», продолжение культовой комедии с Сашей Бароном Коэном.

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