«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре

Как сериал «Только для взрослых» по-новому раскрывает тему порноиндустрии и показывает сильных независимых женщин? Почему «Призраки усадьбы Блай» получились слабее, чем первая часть антологии — «Призрак дома на холме»? Чем разочаровал сериал «Тегеран» об израильской шпионке-хакере в Иране? Как Доминик Уэст помог появиться сериалу «Голяк», рассказывающему о жизни британских гопников? Почему лучше не тратить время на «Правило Коми» о политическом скандале в США? И чем хороша новая экранизация Джеймса Хэрриотта — мини-сериал «О всех созданиях — больших и малых»?

В этом выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов снова обсуждают без спойлеров сериалы, которые сейчас смотрят, и рассказывают, стоит ли обратить на них внимание и кому они могут быть интересны.

В следующий раз мы поговорим подробнее о хоррорах Майка Флэнегана «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». Оба проекта доступны на Netflix.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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