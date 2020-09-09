КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
В предыдущих сериях

Подкаст«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре

Обсудить0

Как сериал «Только для взрослых» по-новому раскрывает тему порноиндустрии и показывает сильных независимых женщин? Почему «Призраки усадьбы Блай» получились слабее, чем первая часть антологии — «Призрак дома на холме»? Чем разочаровал сериал «Тегеран» об израильской шпионке-хакере в Иране? Как Доминик Уэст помог появиться сериалу «Голяк», рассказывающему о жизни британских гопников? Почему лучше не тратить время на «Правило Коми» о политическом скандале в США? И чем хороша новая экранизация Джеймса Хэрриотта — мини-сериал «О всех созданиях — больших и малых»?

В этом выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов снова обсуждают без спойлеров сериалы, которые сейчас смотрят, и рассказывают, стоит ли обратить на них внимание и кому они могут быть интересны.

В следующий раз мы поговорим подробнее о хоррорах Майка Флэнегана «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». Оба проекта доступны на Netflix.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Только для взрослых»: Чисто британская производственная драма о порнобизнесе
КиноПоиск HD

«Только для взрослых»: Чисто британская производственная драма о порнобизнесе

6 октября12
«Третий день», «Страна Лавкрафта» и «Бруклин 9-9»: Что мы смотрим в сентябре
В предыдущих сериях

Подкаст«Третий день», «Страна Лавкрафта» и «Бруклин 9-9»: Что мы смотрим в сентябре

9 сентября4
Новые серии «Декстера» выйдут в 2021 году

Новые серии «Декстера» выйдут в 2021 году

15 октября44
Как сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов
В предыдущих сериях

ПодкастКак сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

14 октября0

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре

Сегодня1
«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре
Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»
Интервью

Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»

Сегодня2
Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

час назад6
Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

Сегодня, 18:005
Трейлер драмы «Манк» Дэвида Финчера: Гари Олдман спивается и пишет сценарий шедевра

Трейлер драмы «Манк» Дэвида Финчера: Гари Олдман спивается и пишет сценарий шедевра

Сегодня, 16:254
Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

Сегодня, 16:136
Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Сегодня, 16:123
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт