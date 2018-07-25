Как фанаты меняют комиксы и кино

В какой момент фанаты стали активно влиять на создание комиксов и кино? Почему все на самом деле началось с Шерлока Холмса? За что Disney уволила Джеймса Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики»? И чего ждать от «Лиги справедливости Зака Снайдера»?

В новом эпизоде подкаста «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают возросшую роль фандомов и немного ругают фокус-группы. Открытая запись выпуска прошла в рамках фестиваля Comic Con Russia Online 2020.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска» и в других сервисах.

А еще можно посмотреть видеозапись прямой трансляции:

Фильмы и комиксы, упомянутые в подкасте:

«Бэтмен: Смерть в семье» (перевод на русский язык вышел в этом году, а 13 октября вышел интерактивный фильм по его мотивам) — выпущенный в 1988 году комикс про Бэтмена, финал которого выбирали телефонным голосованием;

«Стражи Галактики» — фантастическая комедия об отвязных супергероях, бороздящих просторы космоса;