Чем сейчас удивляет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

Какие актуальные темы поднимает «Бегущий по лезвию»? Почему его обязательно стоит увидеть на большом экране? Можно ли считать final cut эталонной версией и прав ли Ридли Скотт, утверждая, что Рик Декард — репликант? И какие библейские отсылки Дени Вильнёв спрятал в продолжении «Бегущий по лезвию 2049»?

В честь выхода «Бегущего по лезвию» в российский прокат (впервые в истории!) редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовый фильм и то, зачем его смотреть в 2020 году.

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В этом выпуске ведущие советуют:

«Кирпич» (2005, реж. Райан Джонсон) — увлекательный неонуар с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли, действие которого перенесено в сеттинг обычной американской школы;