Чем сейчас удивляет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

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ПодкастЧем сейчас удивляет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

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Какие актуальные темы поднимает «Бегущий по лезвию»? Почему его обязательно стоит увидеть на большом экране? Можно ли считать final cut эталонной версией и прав ли Ридли Скотт, утверждая, что Рик Декард — репликант? И какие библейские отсылки Дени Вильнёв спрятал в продолжении «Бегущий по лезвию 2049»?

В честь выхода «Бегущего по лезвию» в российский прокат (впервые в истории!) редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовый фильм и то, зачем его смотреть в 2020 году.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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