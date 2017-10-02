КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
Шум и яркость

Подкаст«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего

Обсудить0

Как музыка Вангелиса дополняет мир «Бегущего по лезвию»? Почему саундтрек идеально отражает атмосферу этого научно-фантастического нуара? Как была создана мелодия из «Огненных колесниц», которая звучит во время знаменитой сцены бега в слоу-мо? И почему синтезаторные эксперименты Вангелиса одинаково органичны и в документальном фильме о мире животных, и в авангардной рок-опере, и в мрачном детективе о Лос-Анджелесе будущего, и даже в контркультурной эротике?

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует культовый саундтрек «Бегущего по лезвию» и рассказывает о карьере пионера электронной музыки Вангелиса.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Звуки «Прибытия» и «Убийцы»: Как Вильнёв и Йоханнссон экспериментируют с музыкой
Шум и яркость

ПодкастЗвуки «Прибытия» и «Убийцы»: Как Вильнёв и Йоханнссон экспериментируют с музыкой

29 июня3
«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта возглавил российский прокат

«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта возглавил российский прокат

8 октября13
Как Кристофер Нолан обманывает зрителя музыкой
Шум и яркость

ПодкастКак Кристофер Нолан обманывает зрителя музыкой

19 сентября6
Дени Вильнёв: «В будущем „Бегущего по лезвию 2049“ все еще существует СССР»
Интервью

Дени Вильнёв: «В будущем „Бегущего по лезвию 2049“ все еще существует СССР»

2 октября 201755

Главное сегодня

Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно

Вчера2
Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно
«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего
Шум и яркость

Подкаст«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего

Вчера1
Манга по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах
Выбор редакции

Манга по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах

10 октября8
Филипп Юрьев: «Однажды актер исчез. Оказалось, 8 часов шел по тундре на свидание»
Интервью

Филипп Юрьев: «Однажды актер исчез. Оказалось, 8 часов шел по тундре на свидание»

10 октября1
Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс поставит картину

Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс поставит картину

Вчера11
Джефф Голдблюм повторил кадр из «Парка Юрского периода» и призвал проголосовать на выборах

Джефф Голдблюм повторил кадр из «Парка Юрского периода» и призвал проголосовать на выборах

10 октября5
Очень быстрая история Флэша (всего за 8 минут!)

ВидеоОчень быстрая история Флэша (всего за 8 минут!)

10 октября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт