«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего

Как музыка Вангелиса дополняет мир «Бегущего по лезвию»? Почему саундтрек идеально отражает атмосферу этого научно-фантастического нуара? Как была создана мелодия из «Огненных колесниц», которая звучит во время знаменитой сцены бега в слоу-мо? И почему синтезаторные эксперименты Вангелиса одинаково органичны и в документальном фильме о мире животных, и в авангардной рок-опере, и в мрачном детективе о Лос-Анджелесе будущего, и даже в контркультурной эротике?

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует культовый саундтрек «Бегущего по лезвию» и рассказывает о карьере пионера электронной музыки Вангелиса.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Треки, которые звучат в этом эпизоде: