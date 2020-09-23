«Рэтчед»: Неудавшаяся предыстория медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки»

Как родилась идея для «Сестры Рэтчед» и почему из нее не получился полноценный приквел к «Пролетая над гнездом кукушки»? Как нужно рассказывать предысторию известных персонажей, чтобы она была интересной и не противоречила оригинальному произведению? Почему создателя сериала Райана Мёрфи раскритиковали за изображение людей с ментальными расстройствами? И почему его эпатажный стиль тут кажется уже вторичным?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, чем разочаровывает одна из самых ожидаемых новинок Netflix. Со всеми спойлерами!

В выпуске также упоминаются сериалы «Политик», «Голливуд», «Американская история ужасов», «Поза», «Американская история преступлений», «Лучше звоните Солу!» и «Перри Мэйсон».

А в следующий раз мы поговорим о сериале «Тед Лассо» (Apple TV+), в котором жизнерадостный тренер из Америки приезжает работать в английский футбольный клуб, который давно уже ничего не выигрывал.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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