«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино

Как сериал «Десять процентов» показывает любовь французов к кино и чем он отличается от американских шоу на ту же тему? Почему французские актеры не сразу соглашались там сниматься? Кто может появиться в финальном сезоне из больших звезд? Почему ситуации, описанные в сериале, не вызывают удивления у людей из киноиндустрии? И может ли похожий проект появиться в России?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают все три сезона главного французского сериала о кино (на Netflix доступен под названием Call My Agent!). Со всеми спойлерами! В выпуске также упоминаются сериалы «Красавцы» (Entourage) и «Массовка» (Extras).

А в следующем эпизоде мы поговорим о сериале «Сестра Рэтчед», вышедшем на Netflix 18 сентября. В этом триллере от Райана Мёрфи рассказывается предыстория медсестры Милдред Рэтчед, героини романа и фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

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