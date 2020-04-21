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Подкаст«Десять процентов»: Смешной и правдоподобный французский сериал об изнанке кино

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Как сериал «Десять процентов» показывает любовь французов к кино и чем он отличается от американских шоу на ту же тему? Почему французские актеры не сразу соглашались там сниматься? Кто может появиться в финальном сезоне из больших звезд? Почему ситуации, описанные в сериале, не вызывают удивления у людей из киноиндустрии? И может ли похожий проект появиться в России?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают все три сезона главного французского сериала о кино (на Netflix доступен под названием Call My Agent!). Со всеми спойлерами! В выпуске также упоминаются сериалы «Красавцы» (Entourage) и «Массовка» (Extras).

А в следующем эпизоде мы поговорим о сериале «Сестра Рэтчед», вышедшем на Netflix 18 сентября. В этом триллере от Райана Мёрфи рассказывается предыстория медсестры Милдред Рэтчед, героини романа и фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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