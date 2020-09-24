Как «Стрельцов» перепридумывает советское прошлое

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Крупным планом

ПодкастКак «Стрельцов» перепридумывает советское прошлое

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Чем главный герой биографической драмы «Стрельцов» похож на Иванушку-дурачка? Почему в отечественном кино так популярны сюжеты о спортивных победах прошлого? Романтизирует ли фильм СССР и чем он похож на «Стиляг», «Легенду № 17» и «Движение вверх»? И почему гениальный футболист Стрельцов, по версии создателей картины, не мог оказаться виновным в изнасиловании?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают спортивный блокбастер «Стрельцов» и спорят, должно ли историческое кино соответствовать реальным фактам о прошлом.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске ведущие советуют посмотреть:

  • «Человек, который изменил все» (2011, режиссер Беннетт Миллер) — основанная на реальной истории спортивная драма о бейсбольном менеджере Билли Бине, в которой документальная точность сочетается с выстроенной драматургией человеческих отношений.

В следующем выпуске мы обсудим культовый научно-фантастический нуар Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», который выходит в повторный прокат 8 октября.

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