Почему «Скотт Пилигрим» стал культовым и устарел ли он за 10 лет

Почему «Скотт Пилигрим против всех» — одна из лучших экранизаций комиксов в истории? Что легло в основу оригинальной серии книг Брайана Ли О'Мэлли? Как режиссеру Эдгару Райту удалось совместить в фильме элементы кино, комиксов, музыки и видеоигр? Устарели ли сюжет и персонажи 10 лет спустя?

В новом выпуске подкаста «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают культовый фильм «Скотт Пилигрим против всех» и его отличия от комикса.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски четырех наших подкастов можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

3 октября в 12:00 в рамках фестиваля популярной культуры Comic Con Russia Online 2020 ведущие проведут открытую запись подкаста и обсудят то, как фанатские сообщества влияют на современную поп-культуру и какую роль в этом играют фестивали. Послушать выступление можно будет в социальной сети «ВКонтакте».