Зачем «Оскар» меняет правила

8 сентября организаторы премии «Оскар» объявили, что с 2024 года претенденты на звание лучшего фильма должны будут соответствовать критериям инклюзивности. Редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, что на самом деле значат эти изменения и почему эта новость вызвала такую бурную реакцию в России.

Какие фильмы-победители «Оскара» не прошли бы в номинацию по новым правилам? Почему важна репрезентация в кино? Как новость была воспринята в США? И почему это так волнует нас (оказывается, дело в советском прошлом)?

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В этом выпуске мы советуем посмотреть:

«Никогда, редко, иногда, всегда» (2019, режиссер Элиза Хиттман) — чуткая драма об аборте и теме повседневного сексизма, с которым сталкиваются женщины;

«Черный клановец» (2018, режиссер Спайк Ли) — бодрое и страстное кино о расовых проблемах от главного певца жизни афроамериканцев;

«Гордость» (2014, режиссер Мэттью Уорчас) — картина о группе геев и лесбиянок, которые объединяются с бастующими шахтерами.

А также упоминаем книгу антрополога и исследователя советского общества Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение».

В следующем выпуске мы обсудим биографическую драму «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.