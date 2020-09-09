Зачем «Оскар» меняет правила

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ПодкастЗачем «Оскар» меняет правила

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8 сентября организаторы премии «Оскар» объявили, что с 2024 года претенденты на звание лучшего фильма должны будут соответствовать критериям инклюзивности. Редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, что на самом деле значат эти изменения и почему эта новость вызвала такую бурную реакцию в России.

Какие фильмы-победители «Оскара» не прошли бы в номинацию по новым правилам? Почему важна репрезентация в кино? Как новость была воспринята в США? И почему это так волнует нас (оказывается, дело в советском прошлом)?

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске мы советуем посмотреть:

А также упоминаем книгу антрополога и исследователя советского общества Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение».

В следующем выпуске мы обсудим биографическую драму «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.

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