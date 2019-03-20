Чем пугает и запутывает «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана

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Крупным планом

ПодкастЧем пугает и запутывает «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана

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Почему «Думаю, как все закончить» пугает и тревожит, но от него невозможно оторваться? Чем он похож на предыдущие работы сценариста и режиссера Чарли Кауфмана? Почему в фильме так много цитат — от мюзикла «Оклахома!» до «Игр разума»? Какие приемы использует Кауфман, чтобы создать сюрреалистическую атмосферу фильма? И что там вообще происходит?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают запутанный сценарий и отсылки «Думаю, как все закончить» и спорят о том, можно ли назвать его жизнеутверждающим фильмом.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске мы советуем посмотреть:

В следующем выпуске мы обсудим новые правила премии «Оскар», зачем нужна репрезентация в кино и почему американская награда стала такой важной именно для России.

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