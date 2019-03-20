Чем пугает и запутывает «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана

Почему «Думаю, как все закончить» пугает и тревожит, но от него невозможно оторваться? Чем он похож на предыдущие работы сценариста и режиссера Чарли Кауфмана? Почему в фильме так много цитат — от мюзикла «Оклахома!» до «Игр разума»? Какие приемы использует Кауфман, чтобы создать сюрреалистическую атмосферу фильма? И что там вообще происходит?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают запутанный сценарий и отсылки «Думаю, как все закончить» и спорят о том, можно ли назвать его жизнеутверждающим фильмом.

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В этом выпуске мы советуем посмотреть:

«Красная пустыня» (1964, реж. Микеланджело Антониони) — с самого начала мы видим на экране субъективное восприятие главной героини.

В следующем выпуске мы обсудим новые правила премии «Оскар», зачем нужна репрезентация в кино и почему американская награда стала такой важной именно для России.