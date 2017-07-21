Как Кристофер Нолан обманывает зрителя музыкой

Как в саундтреках Кристофера Нолана проявляется мотив времени, основополагающий для его фильмов? За что зрители критиковали саунд-дизайн «Интерстеллара»? Как складывалось сотрудничество режиссера с Хансом Циммером? Чем саундтрек трилогии о Темном рыцаре отличался от музыки Дэнни Элфмана к фильмам Тима Бёртона? И какая песня группы Radiohead должна была звучать на финальных титрах «Помни»?

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает, как Кристофер Нолан работает с музыкой и какие звуковые иллюзии использует в своих фильмах.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: