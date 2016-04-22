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Подкаст«Успеть за две недели»: Веселый боевик про месть с Мэйси Уильямс

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Удалось ли Мэйси Уильямс в сериале «Успеть за две недели» вырваться из образа Арьи Старк? Чем это шоу похоже на черные комедии Гая Ричи и Мэттью Вона? Почему в историю героини, которая с детства сидела взаперти, а теперь заново познает мир, не очень веришь? И чему мог бы быть посвящен второй сезон?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают обаятельный комедийный сериал канала Sky (в России показывает «Амедиатека»). Со спойлерами!

В следующем выпуске мы поговорим о французском сериале «Десять процентов» о буднях агентства, которое работает со знаменитыми актерами. Все три сезона сериала доступны на Netflix (под названием Call My Agent!).

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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