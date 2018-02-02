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Подкаст«Что знает Оливия»: Пронзительный сериал об «обычной» жизни с Фрэнсис МакДорманд

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Чем привлекает эта разговорная драма о жизни обычных и, казалось бы, ничем не примечательных людей? Почему главные герои сериала не решаются ни на какие шаги, несмотря на то что они несчастливы в своей семейной жизни? Или все-таки счастливы? Почему это одна из лучших ролей Фрэнсис МакДорманд и почему сериала не было бы без нее? И как сериал поднимает проблемы психических расстройств и самоубийств?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают мини-сериал HBO, вышедший в 2014 году. Этот подкаст могут спокойно слушать и те, кто не смотрел сериал.

А в следующем выпуске мы попробуем новый формат — будем говорить сразу о нескольких сериалах, которые мы сейчас смотрим, в виде анонсов, то есть без спойлеров. Расскажем, стоит ли смотреть «Страну Лавкрафта», «Теда Лассо», «Третий день», «Десять процентов» и «Бруклин 9-9».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Смотрите сериал «Что знает Оливия» по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.

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