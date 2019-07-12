Почему «Поезд в Пусан 2» — неудачное продолжение отличного зомби-хоррора

Почему южнокорейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров» понравится любителям адреналинового экшена, но расстроит тех, кто ищет в кино изящную драматургию? Чем он отличается от первой части? Как устроены фильмы про зомби и почему нашествие живых мертвецов можно считать метафорой социальных проблем в Южной Корее? В чем специфика корейского кино? И почему «Поезд в Пусан» невозможно снять в России?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят о драматургии и социальных метафорах дилогии «Поезд в Пусан», вторая часть которой вышла в российский прокат 20 августа.

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Важные фильмы про зомби, которые упоминаются в этом выпуске:

«Метрополис» (1927, режиссер Фриц Ланг) — классическая немецкая антиутопия о социальной расслоении, в которой угнетенные рабочие выступают в роли протозомби;

«Белый зомби» (1932, режиссер Виктор Гэльперин) — первый фильм про зомби, в котором девушка становится жертвой гаитянской черной магии;

«Рассвет мертвецов» (1978, режиссер Джордж А. Ромеро) — зомби как метафора бездумного потребителя;

«28 дней спустя» (2002, режиссер Дэнни Бойл) — первый пример быстро бегающих зомби в западном кино;

«Зомби по имени Шон» (2004, режиссер Эдгар Райт) — культовая британская комедия про зомби, высмеивающая тропы жанра;

«Тепло наших тел» (2013, режиссер Джонатан Левин) — романтическая комедия про любовь зомби и живой девушки.

«Тепло наших тел»

Фильмы, которые ведущие советуют посмотреть:

«Зомби одним планом!» (2017, режиссер Синъитиро Уэда) — комедия ужасов о съемках зомби-хоррора, которые прерываются нашествием настоящих живых мертвецов;

«The Last of Us» (2013) — культовая видеоигра о путешествии взрослого мужчины и девочки-подростка сквозь зомби-постапокалипсис, в котором живые мертвецы — только фон, а главное зло в самих людях ;

«Кабинет доктора Калигари» (1920, режиссер Роберт Вине) — первый в истории кино фильм ужасов с протозомби, который многие рассматривают как метафору межвоенного немецкого общества накануне прихода нацистов к власти;

«Служанка» (2016, режиссер Пак Чхан-ук) — безумно красивый корейский эротический детектив про аферистов и лесбийский сепаратизм.

В следующем выпуске мы обсудим долгожданный шпионский блокбастер Кристофера Нолана «Довод».