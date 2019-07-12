Почему «Поезд в Пусан 2» — неудачное продолжение отличного зомби-хоррора

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Крупным планом

ПодкастПочему «Поезд в Пусан 2» — неудачное продолжение отличного зомби-хоррора

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Почему южнокорейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров» понравится любителям адреналинового экшена, но расстроит тех, кто ищет в кино изящную драматургию? Чем он отличается от первой части? Как устроены фильмы про зомби и почему нашествие живых мертвецов можно считать метафорой социальных проблем в Южной Корее? В чем специфика корейского кино? И почему «Поезд в Пусан» невозможно снять в России?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят о драматургии и социальных метафорах дилогии «Поезд в Пусан», вторая часть которой вышла в российский прокат 20 августа.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Важные фильмы про зомби, которые упоминаются в этом выпуске:

  • «Метрополис» (1927, режиссер Фриц Ланг) классическая немецкая антиутопия о социальной расслоении, в которой угнетенные рабочие выступают в роли протозомби;
«Тепло наших тел»

Фильмы, которые ведущие советуют посмотреть:

  • «The Last of Us» (2013)  культовая видеоигра о путешествии взрослого мужчины и девочки-подростка сквозь зомби-постапокалипсис, в котором живые мертвецы — только фон, а главное зло в самих людях;
  • «Кабинет доктора Калигари» (1920, режиссер Роберт Вине— первый в истории кино фильм ужасов с протозомби, который многие рассматривают как метафору межвоенного немецкого общества накануне прихода нацистов к власти;
  • «Служанка» (2016, режиссер Пак Чхан-ук безумно красивый корейский эротический детектив про аферистов и лесбийский сепаратизм.

В следующем выпуске мы обсудим долгожданный шпионский блокбастер Кристофера Нолана «Довод».

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