Почему «Сквозь снег» идеально описывает современный мир

Как сюжет оригинального комикса «Сквозь снег» был интерпретирован сначала в фильме Пон Джун-хо, а затем в сериале канала TNT? Почему метафора поезда идеально описывает классовое неравенство в современном мире? В чем разница между антиутопией и постапокалипсисом и к какому жанру относится «Сквозь снег»? И в каком еще формате, кроме фильма и сериала, можно представить эту историю?

В новом выпуске подкаста «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают комикс, фильм и сериал «Сквозь снег» и спорят, какая из вариаций сюжета лучше.

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