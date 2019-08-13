Почему «Психо» Альфреда Хичкока до сих пор пугает

Почему «Психо» стал революционным фильмом для своего времени? Как Альфред Хичкок вплел в криминальный сюжет психоанализ? В чем величие легендарной сцены в душе? Чем отличаются хоррор и триллер? И зачем вообще в 2020 году смотреть «Психо»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволод Коршунов обсуждают культовую ленту Альфреда Хичкока, которая 20 августа вышла в российский прокат.

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Фильмы, которые ведущие посоветовали посмотреть в этом выпуске:

«Реинкарнация» (2018, режиссер Ари Астер) — психологическая драма о том, как пережить смерть близких, к финалу сворачивающая на рельсы мистического триллера;

«Окулус» (2013, режиссер Майк Флэнеган) — изящно выстроенный хоррор от автора сериала «Призраки дома на холме», действие которого разворачивается одновременно в двух временных линиях;

«Хичкок» (2012, режиссер Саша Джерваси) — биографическая драма об Альфреде Хичкоке и том, как он снимал «Психо»;

«Психо» (1998, режиссер Гас Ван Сент) — покадровый цветной ремейк фильма Альфреда Хичкока.

В следующем выпуске мы обсудим южнокорейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров».