Почему «Психо» Альфреда Хичкока до сих пор пугает

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Крупным планом

ПодкастПочему «Психо» Альфреда Хичкока до сих пор пугает

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Почему «Психо» стал революционным фильмом для своего времени? Как Альфред Хичкок вплел в криминальный сюжет психоанализ? В чем величие легендарной сцены в душе? Чем отличаются хоррор и триллер? И зачем вообще в 2020 году смотреть «Психо»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволод Коршунов обсуждают культовую ленту Альфреда Хичкока, которая 20 августа вышла в российский прокат.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Фильмы, которые ведущие посоветовали посмотреть в этом выпуске:

  • «Реинкарнация» (2018, режиссер Ари Астер) — психологическая драма о том, как пережить смерть близких, к финалу сворачивающая на рельсы мистического триллера;

В следующем выпуске мы обсудим южнокорейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров».

Смотрите этот и другие фильмы Альфреда Хичкока на КиноПоиск HD.

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