«Защищая Джейкоба»: Психологическая драма об испытании родительской любви

Почему «Защищая Джейкоба» стал одним из главных прорывов нового стриминга Apple? В чем заключается главная драматургическая находка этого сериала? Кому в «Защищая Джейкоба» лучше удалось уйти от привычного зрителям образа — Крису Эвансу (Капитан Америка) или Мишель Докери (леди Мэри из «Аббатства Даунтон»)? И чем сериал принципиально отличается от книги, на которой он основан?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главный весенний релиз Apple TV+. Со всеми спойлерами!

А в следующем выпуске мы поговорим о «Я могу уничтожить тебя» — мини-сериале HBO о девушке, которая подвергается изнасилованию в бессознательном состоянии и пытается разобраться с последствиями этой травмы. В России сериал доступен на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD.

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