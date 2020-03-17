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Подкаст«Защищая Джейкоба»: Психологическая драма об испытании родительской любви

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Почему «Защищая Джейкоба» стал одним из главных прорывов нового стриминга Apple? В чем заключается главная драматургическая находка этого сериала? Кому в «Защищая Джейкоба» лучше удалось уйти от привычного зрителям образа — Крису Эвансу (Капитан Америка) или Мишель Докери (леди Мэри из «Аббатства Даунтон»)? И чем сериал принципиально отличается от книги, на которой он основан?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главный весенний релиз Apple TV+. Со всеми спойлерами!

А в следующем выпуске мы поговорим о «Я могу уничтожить тебя» — мини-сериале HBO о девушке, которая подвергается изнасилованию в бессознательном состоянии и пытается разобраться с последствиями этой травмы. В России сериал доступен на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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