Смотреть дома или идти в кинотеатр? Как пандемия изменила наши отношения с кино

Как изменился кинопрокат за время пандемии? Зачем ходить в кино, когда можно посмотреть фильмы и сериалы дома на стриминговых сервисах? Спасут ли прокат драйв-ины и кинотеатры под открытым небом? Каких премьер мы ждем в ближайший месяц? И что хорошего вышло в сети за летний карантинный период?

В первом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино Всеволод Коршунов обсуждают возобновление проката и спорят, как лучше смотреть кино.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах):

«Крупным планом» — это новый регулярный подкаст КиноПоиска, в котором ведущие будут анализировать новинки проката (цифрового и кинотеатрального), обсуждать важные новости киноиндустрии, иногда вспоминать классические картины, которые по каким-либо причинам вновь стали актуальными, а заодно советовать, какие фильмы стоит посмотреть.

А в следующем выпуске мы поговорим о «Психо» Альфреда Хичкока, который выходит в прокат 20 августа.

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».