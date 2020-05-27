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Подкаст«Тригонометрия»: Неторопливая драма о необычном любовном треугольнике

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Как «Тригонометрия» обманывает зрителя, который ожидает откровенного сериала о любви втроем? Как через историю отношений сериал рассказывает о социальных проблемах и новых общественных нормах? Чем «Тригонометрия» похожа на «Нормальных людей», а чем — на фестивальное кино? И почему сериалу все же не хватает остроты конфликта и динамики?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал, вышедший на BBC весной (в России его показывает КиноПоиск HD). В этот раз практически без спойлеров!

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Защищая Джейкоба» — судебной драме о семье, которая пытается справиться со свалившейся на нее бедой: 14-летнего Джейкоба обвиняют в жестоком убийстве одноклассника. Сериал вышел весной в онлайн-кинотеатре Apple TV Plus.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах):

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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