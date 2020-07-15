КиноПоиск запускает новый подкаст «Крупным планом» о кинопремьерах и новостях индустрии

Мы запускаем новый подкаст о кино «Крупным планом». Ведущие — киновед и куратор программы «Практическая кинокритика» Московской школы кино Всеволод Коршунов и редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров — будут анализировать новинки проката (цифрового и кинотеатрального), обсуждать важные новости киноиндустрии, иногда вспоминать классические картины, которые по каким-либо причинам вновь стали актуальными, а заодно советовать, какие фильмы стоит посмотреть.

Новые фильмы Кристофера Нолана, Уэса Андерсона и Дени Вильнёва, неожиданные хиты Netflix и вернувшаяся в прокат классика кино, новая этика и различные подходы к анализу фильмов, протесты на расовой почве и то, зачем нужна кинокритика — вот примерно те темы, которые мы так или иначе будем затрагивать в подкасте.

Подкаст будет доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

