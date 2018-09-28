Блэксплотейшен: Как фанк, соул и джаз создали афроамериканское кино

Как борьба чернокожих за гражданские права в 1960-е повлияла на появление фильмов жанра «блэксплотейшен», которые описывали жизнь афроамериканского сообщества, снимались для афроамериканцев и были озвучены музыкой чернокожих исполнителей? Почему саундтреки классиков фанка и соула Джеймса Брауна, Айзека Хейза или Бобби Вомака остались в истории, а про фильмы, в которых звучали их песни, часто помнят только историки кино? Как Квентин Тарантино и Ридли Скотт использовали классические композиции в своих оммажах жанру? И в каком фильме о Джеймсе Бонде мы можем услышать отголоски блэксплотейшен-саундтреков?

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о малоизвестном в России жанре «блэксплотейшен» и немного о том, как он связан с движением Black Lives Matter.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде:

В рамках Beat Film Festival 6 августа в 20:00 в кинотеатре «Октябрь» после показа документального фильма «По волнам: Искусство звука в кино» состоится паблик-ток «Шепоты и крики: Кто заставляет фильмы звучать?». Лев Ганкин вместе со звукорежиссерами Алексеем Самоделко («Экипаж», «Движение вверх», «Легенда № 17») и Андреем Бельчиковым («Спутник», «Лед», «Притяжение») обсудят работу специалистов по кинозвуку — людей, которые остаются за кадром, но без которых невозможно представить себе кино как жанр.