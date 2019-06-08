КиноПоиск
Через вселенные

ПодкастКак эволюционировали «Люди Икс» и почему проиграли «Мстителям»

Обсудить0

Как появился комикс «Люди Икс»? Почему истории мутантов чаще всего интерпретировали как метафору угнетенных меньшинств? Чем первый фильм серии покорил зрителя? Как Райан Рейнольдс спас «Дэдпула» от забвения? Из-за чего после «Логана» франшиза начала сдавать позиции? И как сложится судьба мутантов в киновселенной Marvel?

К 20-летию первого фильма историю взлетов и падений франшизы «Люди Икс» обсуждают журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Все части франшизы «Люди Икс» вы можете посмотреть по подписке КиноПоиск HD в нашей подборке.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Дефектный ген: Как «Люди Икс» уничтожали самих себя

Дефектный ген: Как «Люди Икс» уничтожали самих себя

9 июня 201983
Хью Джекман отметил появление своего голого зада на Disney+ в «Днях минувшего будущего»

Хью Джекман отметил появление своего голого зада на Disney+ в «Днях минувшего будущего»

13 июля3
Хью Джекман рассказал о съемках сцены смерти в «Логане» и прощании с Росомахой

Хью Джекман рассказал о съемках сцены смерти в «Логане» и прощании с Росомахой

30 июня9
«Академия „Амбрелла“» и «Роковой патруль»: Безумные сериалы о супергероях-изгоях
Через вселенные

Подкаст«Академия „Амбрелла“» и «Роковой патруль»: Безумные сериалы о супергероях-изгоях

4 июля5

Главное сегодня

Через вселенные

ПодкастКак эволюционировали «Люди Икс» и почему проиграли «Мстителям»

Сегодня0
Как эволюционировали «Люди Икс» и почему проиграли «Мстителям»
«Netflix попытался сделать женскую версию „Ведьмака“»: Что пишут о сериале «Проклятая»

«Netflix попытался сделать женскую версию „Ведьмака“»: Что пишут о сериале «Проклятая»

Сегодня, 11:3119
Ōma Cinema показала дизайн вертикального кинозала. Он похож на помещение сената из «Звездных войн»

Ōma Cinema показала дизайн вертикального кинозала. Он похож на помещение сената из «Звездных войн»

час назад2
Почему «Назад в будущее» — великое кино
Культовое кино

ВидеоПочему «Назад в будущее» — великое кино

Вчера14
Киновещь дня: Реалистичная кукла Малыша Йоды в натуральную величину
Бюро находок

Киновещь дня: Реалистичная кукла Малыша Йоды в натуральную величину

Сегодня, 11:462
Звезды «Скотта Пилигрима» собрались в честь 10-летия картины и устроили читку всего фильма

Звезды «Скотта Пилигрима» собрались в честь 10-летия картины и устроили читку всего фильма

Сегодня, 10:503
«Дождались „Спотифая“, дождемся и Нолана»: Реакции на перенос «Довода»

«Дождались „Спотифая“, дождемся и Нолана»: Реакции на перенос «Довода»

Сегодня, 09:441
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт