Как эволюционировали «Люди Икс» и почему проиграли «Мстителям»

Как появился комикс «Люди Икс»? Почему истории мутантов чаще всего интерпретировали как метафору угнетенных меньшинств? Чем первый фильм серии покорил зрителя? Как Райан Рейнольдс спас «Дэдпула» от забвения? Из-за чего после «Логана» франшиза начала сдавать позиции? И как сложится судьба мутантов в киновселенной Marvel?

К 20-летию первого фильма историю взлетов и падений франшизы «Люди Икс» обсуждают журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Все части франшизы «Люди Икс» вы можете посмотреть по подписке КиноПоиск HD в нашей подборке.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».