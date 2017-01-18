«Шерлок»: Культовый сериал BBC, который превратил знаменитого сыщика в секс-символ

Чем «Шерлок» от BBC отличается от других экранизаций рассказов Конана Дойла? Как в сериале сочетаются новаторские приемы и бережное отношение к канону, сложившемуся вокруг великого сыщика? Как Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Скотт изменили образы Холмса и Мориарти? И почему огромная популярность сериала плохо сказалась на его качестве?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают один из главных сериалов BBC, вышедший 10 лет назад. Со спойлерами!

А в следующем выпуске мы поговорим о новом русском сериале «Чики», рассказывающем историю четырех проституток, которые решают открыть фитнес-клуб в маленьком южном городке. Сериал вышел в онлайн-кинотеатре more.tv в июне.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале«Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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