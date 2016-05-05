В чем величие Эннио Морриконе

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Шум и яркость

ПодкастВ чем величие Эннио Морриконе

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6 июля на 92-м году жизни скончался итальянский композитор Эннио Морриконе — человек, чье имя стало синонимом понятия «музыка в кино». В специальном выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин обозревает творчество маэстро: саундтреки к спагетти-вестернам и хоррорам, сотрудничество с Серджио Леоне, Пьером Паоло Пазолини и Джоном Карпентером, музыку к низкобюджетному ремейку «Звездных войн» и многое другое.

Почему Морриконе не любил играть для режиссеров музыку до ее оркестровки? Что общего у знаменитой темы на губной гармошке из «Однажды на Диком Западе» с авангардистскими сочинениями Джона Кейджа? Как композитор вплетал в свои работы храмовые хоралы, музыку американских индейцев и североафриканских племен, вокал певицы Эдды дель’Орсо и рок-н-ролл? И почему своим подходом к сочинительскому ремеслу он похож на Баха?

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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