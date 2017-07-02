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Подкаст«Хорошая борьба»: Безбашенный сериал об американской политике и расовом вопросе

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Почему «Хорошая борьба» самый смелый на сегодня политический сериал на американском ТВ? Как он отличается от оригинала, «Хорошей жены», и как показывает разочарование шоураннеров в американской юридической системе? Какой фрагмент создатели «Хорошей борьбы» были вынуждены вырезать из сериала и как они обставили эту ситуацию? И чем «Хорошая борьба» похожа на «Голливуд» и «Великую»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают проект CBS (в России показывает «Амедиатека») и его четвертый сезон со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о «Рике и Морти» (Adult swim / КиноПоиск) одном из главных анимационных сериалов современности.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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Апокалипсис от Терри Пратчетта и Нила Геймана. Серии горят — успейте посмотреть три до 18 июня
В главных ролях:Майкл Шин, Дэвид Теннант, Фрэнсис МакДорманд
Режиссер:Дуглас Маккиннон
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