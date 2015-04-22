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Подкаст«Беги»: Эксцентричная драмеди про бегство от самого себя

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Какая личная история из жизни создательниц сериала Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж легла в основу «Беги»? Почему в сериале так вольно перемешивают разные жанры и почему ему это не вредит? Как трактовать финал «Беги» и ждать ли нам второй сезон? И почему это идеальный сериал для эпохи самоизоляции?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал HBO (в России показывает «Амедиатека») со всеми спойлерами. А еще рассказывают о сериалах «Защищая Джейкоба» и «Босх».

В следующем выпуске мы поговорим о сериале «Великая» о Екатерине II (Hulu / more.tv) — черной комедии, которая не пытается быть историческим сериалом, а высмеивает институт власти.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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