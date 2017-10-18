«Брат 2»: Как Балабанов и Козырев собирали легендарный саундтрек

Как режиссер Алексей Балабанов отбирал композиции, которые вошли в саундтрек «Брата 2»? Почему «Мумий Тролль» и «ДДТ» отказались от использования их песен в фильме? И как история Данилы Багрова воспринимается 20 лет спустя?

В этом выпуске музыкальный журналист Лев Ганкин обсуждает с бывшим генеральным продюсером «Нашего радио» и продюсером саундтрека «Брата 2» Михаилом Козыревым, как создавался культовый сиквел.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: