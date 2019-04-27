Вспоминая «Мстителей»: Как киновселенная Marvel захватила мир

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ПодкастВспоминая «Мстителей»: Как киновселенная Marvel захватила мир

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Как начиналась франшиза «Мстители» и почему она стала такой популярной? Чем подход Marvel отличается от попыток других студий создать свои киновселенные? Какой путь прошла за десятилетие оригинальная шестерка «Мстителей»: Железный человек, Халк, Капитан Америка, Тор, Соколиный Глаз и Черная Вдова? И что ждет Marvel в будущем?

В истории успеха главной франшизы современности разбираются журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google PodcastsCastbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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